العرفي: سنوضح للشعب في جلسة الغد أسباب تأجيل الانتخابات وما هي القوة القاهرة التي تحدثت عنها المفوضية

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إنهم سيُناقشون في جلسة الغد أسباب تعثُر العملية الانتخابات بعد استلام المواطنين بطاقاتهم الانتخابية، ومبدأ الشفافية والإفصاح عن السبب الذي عرقل إجراء الانتخابات.

وأضاف العرفي، في تصريحات لشبكة “الرائد”، الذراع الإعلامي لجماعة الإخوان في ليبيا: “سنوضح للشعب الليبي لماذا تأجلت الانتخابات، هل لأسباب أمنية أو لدول خارجية أو فنية من المفوضية، أو عُرقلت من مجلس النواب، وما هي القوة القاهرة الذي أعلنت عنها المفوضية؟”.

ولفت إلى أنهم لا يعنيهم إن كانت الانتخابات مُتزامنة أو غير مُتزامنة، ولكن ما يعنيهم هو إجراء العملية الانتخابية لا أكثر ولا أقل، مشيرًا إلى أن رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، وطاقمه بالكامل سيتواجدون في الجلسة.