النايض ناعيًا «عبد المولى لنقي»: رحل فقيد التّاريخ والذّاكرة الوطنيّة

قدم المرشح الرئاسي عارف النايض، التعزية في الوزير السّابق في العهد الملكيّ، والنّائب السّابق في البرلمان اللّيبيّ الملكيّ، والعضو السّابق في مجلس إدارة النّادي الأهلي، عبد المولى لنقي، الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 92 عامًا.

وقال النايض، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أعزّي آل لنقي جميعاً وأصهارهم وأقاربهم وجيرانهم وأصحابهم وأحبابهم وأهلنا في مدينة بنغازي والشعب الليبي جميعاً والأمّة العربيّة والإسلاميّة في فقيد الوطن والأمّة، وفقيد العلم والأدب، وفقيد التّاريخ والذّاكرة الوطنيّة، وفقيد الطّباعة والنّشر، وفقيد المكتبات والأراشيف، المرحوم، بإذن الله، الحسيب النّسيب، الفاضل الماجد، الأديب الأريب، الوزير السّابق في العهد الملكيّ السّعيد، والنّائب السّابق في البرلمان اللّيبيّ الملكيّ العتيد، والعضو السّابق في مجلس إدارة النّادي الأهلي العريق، النّاشر الكتبي المؤرّخ، المؤرشف لتاريخ ليبيا بالخرائط والكتب والمخطوطات والمطبوعات والمجلّات والجرائد، الوطنيّ الشّجاع، والعصاميّ الزّاهد، العلم المحترم، والوجيه المعتبر، صاحب الرّأي السّديد، والمشورة الصادقة، والكلمة الحقّة، التّقيّ النّقيّ الزكيّ سيّدي وشيخي وأستاذي ورفيق والدي (رحمه الله) وصديقي، معالي الأستاذ المربّي الفاضل عبد المولى لنقي، رحمه الله تعالى”.

وأضاف أن لنقي ولد في بنغازي عام 1931م، وبها نشأ وترعرع، ودرس الأساسي في بنغازي، ثم التحق بكلية سان مارك بالإسكندرية.

وأوضح أن والده عوض لنقي، عضو مجلس الشّيوخ عن برقة، ورئيس الغرفة التّجاريّة، وعمّه يوسف لنقي عضو المؤتمر الوطني البرقاوي، وعميد بلديّة بنغازي.

وشدد على أنه أسّس مع أصدقائه أوّل مصرف ليبيّ خاص، “بنك القافلة”، وتفرّغ للكتاب والنّشر، فأسّس دار ليبيا للنّشر، ومكتبة “قورينا”.

وأشار إلى أنه عمل وزيراً للعمل والشّؤون الاجتماعيّة في عدّة حكومات ملكيّة، ووزيراً للصّحّة، وله جهود وإنجازات مهمّة في عهده، وجمع ونشر، خلال وزارته، ديوان رفيقه وصديقه شاعر الوطن أحمد رفيق المهدوي، كما شغل عضواً شجاعاً بارزاً بمجلس النّوّاب، وعضواً في الحركة الكشفيّة، وفي الهلال الأحمر، وعضواً في مجلس إدارة النّادي الأهلي بنغازي، وله صداقات وتواصل مع المُبدعين والمؤلّفين والكتّاب والشّعراء، وكان له الفضل في تشجيع الكثيرين منهم ونشر أعمالهم لأوّل مرّة.

ونوه بأنه أسّس أعظم إرشيف ليبيّ خاص لخرائط ومخطوطات وكتب ومطبوعات ومنشورات وجرائد ومجلّات ليبيا.