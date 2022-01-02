بليحق: السايح سيحضر جلسة النواب غدا

أكد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، السبت، أن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، سيحضر جلسة المجلس المقرر عقدها غدا الإثنين، والمخصصة لمناقشة “سير العملية الانتخابية”.

وقال بليحق، في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول، التركية، إن “رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح سيحضر جلسة الاثنين”.

ودعا رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، في بيان، أمس السبت، إلى عقد جلسة رسمية بمقر المجلس بمدينة طبرق “للاستماع لإحاطة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات حول سير العملية الانتخابية وما يستجد من أعمال”.