لجنة خارطة الطريق تلتقي رؤساء لجان مجلس الدولة

العنوان-طرابلس

قال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق أن لجنة خارطة الطريق المشكلة من المجلس التقت، اليوم الأحد، برؤساء اللجان بمجلس الدولة.

وبحسب بليحق عقد اللقاء بمقر فرع ديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس.

وتناول اللقاء عرض مهام اللجنة وهدفها وآلية عمليها، وأشار المجتمعون في إيجاز صحفي أن الحديث في هذه المرحلة من اللقاءات سوف يرتكز على المسار الدستوري، وبالتشاور مع كافة الأطراف بما يوسع قاعدة المشاركة للوصول إلى التوافق.

ورحب رؤساء اللجان بمجلس الدولة بذلك على أن يتم عرض ما تم تناوله في الاجتماع على مجلسهم لاتخاذ الإجراءات المطلوبة.