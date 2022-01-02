لجنة خارطة الطريق تبحث آلية عملها مع رؤساء اللجان بالأعلى للدولة

بحثت لجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب اليوم الأحد، بطرابلس مع رؤساء اللجان بالمجلس الأعلى للدولة، مهام اللجنة وهدفها وآلية عملها.

وأشارت اللجنة، في إيجاز صحفي لها إلى أن الحديث في هذه المرحلة من اللقاءات، سيتركز على المسار الدستوري بالتشاور مع جميع الأطراف بما يوسع قاعدة المشاركة للوصول إلى توافق في أقرب وقت ممكن.

ورحب رؤساء اللجان بالمجلس الأعلى للدولة بما تم مناقشته خلال الاجتماع، على أن يتم عرضه على المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جدير بالذكر، أن لجنة خارطة الطريق ناقشت في اجتماعها الثاني يوم أمس وضع برنامج عمل اللجنة والجهات التي ستتواصل معها.

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