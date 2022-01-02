لجنة خارطة الطريق المُشكلة النواب تلتقي رؤساء اللجان بمجلس الدولة

التقت لجنة خارطة الطريق المُشكلة من قبل مجلس النواب بمقر فرع ديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس التقت برؤساء اللجان بمجلس الدولة وذلك لعرض مهام اللجنة وهدفها والية عملها

ووفقا لبيان صادر عن مجلس النواب فان اللقاءات المرتقبة سوف ترتكز على المسار الدستوري بالتشاور مع جميع الأطراف بما يوسع قاعدة المشاركة للوصول الي توافق عليه في أقرب ممكن وفق نص البيان

هذا ورحب رؤساء اللجان بمجلس الدولة بذلك على ان يتم عرض ما تم تناوله في الاجتماع على مجلسي النواب والدولة لاتخاذ الإجراءات المطلوبة