البيوضي: لا بديل عن التظاهر والاحتجاج لفرض إرادة الليبيين

شدد المرشح الرئاسي سليمان البيوضي، على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية، وجميعا مطالبون بالدفاع عن الوطن ووحدته.

وقال البيوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :” ينص الإتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات في ملف العملية الدستورية في المادة 52 منه، على أن يقدم مجلس النواب و الأعلى للدولة حلا للأزمة الدستورية في حال فشل الهيئة التأسيسية بتقديم مسودة للدستور قبل 24 مارس 2016 ( وهو ما حصل)”.

وأضاف البيوضي:” لقد انتظروا أكثر من خمس سنوات ليناقشوا فقرة من الاتفاق، وعلينا أن ننتظر ضعفها لتجرى الانتخابات.

ولفت إلى أن خارطة الطريق (الموعودة) هي كذبة كبيرة والهدف منها تمرير صفقة التآمر على 2.5 مليون ناخب ليستمر وضعنا تحت رحمة أيتام السفارات الأجنبية”.

وتابع:” آن الأوان للتغيير، ولا بديل عن إجراء الانتخابات وجميعا مطالبون بالدفاع عن بلدنا ووحدته.

وأكد أن الصفقة لن تمر وبدأ التراجع الدولي يتخذ مساراته لتقديم بديل آخر بعد أن تابعوا رغبة الليبيين في إجراء الإنتخابات، لا بديل عن التظاهر والاحتجاج لفرض إرادة الليبيين.