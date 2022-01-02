إدارة القضايا ترد على مفوضية الانتخابات وتتهمها بالمغالطة والتقاعس

اتهمت إدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، المفوضية العليا للانتخابات بالمغالطة في تقريرها الذي تضمن ملاحظات على مرحلة الطعون الانتخابية المتعلقة بالقائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية.

وقال رئيس إدارة القضايا المستشار خليفة سالم الجهمي، في كتاب ردًا على ما قال إنها «معلومات مغلوطة» وردت في تقرير رئيس مفوضية الانتخابات إلى مجلس النواب.

وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات قد وجّه تقريرًا لرئيس وأعضاء لجنة متابعة العملية الانتخابية بمجلس النواب رقـم 550 في 15 ديسمبر الماضي، قال فيه إن «إدارة القضايا لم تكن في المستوى المطلوب للتعامل مع مثل هذه الطعون، إذ إنها ساهمت بشكل مقصـود أو غير مقصـود فـي ضياع حقوق المفوضية أمام لجـان الطعون»، وهو ما رفضته إدارة القضايا، واعتبرته «مرسلاً وعاريًا من أي دليل».

– إدارة القضايا تطلب من فروعها الطعن في الأحكام الصادرة ضد مفوضية الانتخابات

– السايح: القضاء لم ينصف مفوضية الانتخابات.. ولن نتحمل ترشح مزورين

– «المفوضية» ترصد مخالفات لجان الطعون: منع محامين وتحايل وتزوير وعودة مرشحين لا تنطبق عليهم الشروط

وأشارت إدارة القضايا إلى المادة 52 من القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة، والذي يجيز لرئيس مجلس المفوضية أو من يفوضه تمثيلها والحضور عنها أمام الطعون كافة التي ترفع ضدها، لافتا إلى أن المفوضية اتخذت من فروعها ومكاتبها الواقعة في نطاق محاكم الاستئناف موطنًا مختارًا لإعلان جميع الطعون لديها، دون إدارة القضايا التي تعد موطنا قانونيا لها.

وأضافت أن «المفوضية تخاذلت عن القيام بدورها الذي أناطه بها المشرع، وتوجهت إلى الإدارة بكتابها رقم 292 المؤرخ في 24 نوفمبر 2021، وهو اليـوم السابق مباشرة عن البدء في تقديم الطعون الانتخابية، تطلب فيه منها تمثيل المفوضية أمام لجان الطعون الابتدائية والاستئنافية».

وقالت إدارة القضايا إنها عممت الكتاب على المستشارين رؤساء فروع الإدارة، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد كل بحسب دائرة اختصاصه.

وأوضحت أنها خاطبت المفوضية العليا في يوم 25 نوفمبر للاتفاق على وضع آلية متفق عليها لإخطـار فـروع الإدارة بحسب دائرة اختصاصها المكاني بصـحائف تلـك الطعـون عنـد إعلانها للمفوضية، وذلك بسبب تعذر موافاة المفوضية للإدارة بالمعلومات والبيانات المتعلقة بهذه الطعون وفق المكاتبات العادية المرسلة عن طريق البريد.

لكنها قالت إن المفوضية لم تتجاوب معها، وهو ما حدا بالإدارة إلى التواجد الدائم بلجان الطعون في مقار انعقادها بمحاكم الاستئناف، نيابة عن المفوضية في جميع الطعون المقامة أمامها حتـى دون ثبوت إعـلان صحائفها للإدارة.

وقالت الإدارة إنها أصدرت في 28 نوفمبر قرارًا بشأن آلية متابعة الطعون الانتخابية، بسبب «الموقف السلبي للمفوضية في عدم تجاوبها مع الإدارة لوضع آلية متفق عليها للتنسيق معهـا حيال تلقي المعلومات والبيانات التي تقتضيها طبيعة تمثيلها في تلك الطعون أمام اللجان المختصة».

لذلك، شددت إدارة القضايا على أنها «قامت بما يمليه عليه واجبها المهني والأخلاقي والوطني في إطار ما أتيحت لها من معلومات وبيانات حسب الظروف المناسبة».

وأشارت إلى أن استجابة المفوضية العليا للانتخابات كانت ضعيفة، بل معدومة، في تلك المرحلة، ابتداء من تخاذلها عما أناطه بها المشرع، وانتهاء بعدم تجاوبها مع إدارة القضـايا، مرورا بتقاعسها عـن مـد الإدارة بالمعلومات والبيانات اللازمة، الأمر الذي أدى إلى الإخلال بالمصلحة العامة.

واعتبر البيان أن المفوضية العليا «اختـارت سياسة الهروب إلى الأمام» بما أوردته من ملاحظات «مغلوطة» في تقريرها محل هذا الرد، إذ لم تقم بمواجهة الحقيقة حتى يتسنى للجهات ذات العلاقة تكثيف جهودها وتضافرها لمعالجة أوجه القصور الذي انتابت تلك المرحلة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا