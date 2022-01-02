شركة إيطالية تركب 4 بوابات إلكترونية على معبر رأس أجدير

أفادت مصلحة الجمارك الليبية أن الشركة الإيطالية للهندسة والبرمجيات الصناعية، بدأت عبر ممثلها المحلي بتعبيد الطرق والتحضير لتركيب أربع بوابات إلكترونية لمراقبة عبور المسافرين عبر المعبر الحدودي الليبي التونسي برأس أجدير، بواقع بوابتين على كل جانب.

وأوضحت مصلحة الجمارك أن هذه التحركات تأتي ضمن خطة لتوفير أفضل المعدات والتقنيات عند المنافذ البرية للحدود، بهدف تسهيل حركة المسافرين. كما سيساعد ذلك في تعزيز دور مصلحة الجمارك في تحسين الأمن وتسهيل حركة الركاب عند المنافذ الحدودية.

وسبق أن توصلت ليبيا وإيطاليا في 8 ديسمبر الفائت، من خلال اللجنة المشتركة، إلى اتفاق بشأن بناء قسم الطريق السريع راس اجدير- مصراتة، استكمالاً للاتفاقية الموقعة في عام 2008 والتي تبلغ قيمتها نحو 5 مليارات دولار يتحملها الجانب الإيطالي بحسب المادة 9 من معاهدة الصداقة، بالإضافة إلى مساهمة روما بالمشروع المتعلق بمطار طرابلس الدولي

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