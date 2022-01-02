وزير الداخلية يقف على الأزمات التي تواجه المسافرين بمنفذ رأس اجدير

عقد وزير الداخلية “خالد مازن”، اليوم الأحد، اجتماعاً مع معاون مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ عميد “صلاح الدين الحريزي” ومدير أمن منفذ رأس اجدير البري عقيد “ابوالربيع مخلوف”.

واستعرض خلال الاجتماع، آخر المستجدات حول سير العمل بمنفذ رأس اجدير البري، والمشاكل التي تواجه سير العمل ووضع الحلول التي من شأنها تذليل العقبات أمام حركة تنقل المسافرين والبضائع بين ليبيا وتونس.

وتطرق الاجتماع، إلى مراعاة الإجراءات القانونية المتبعة للحد من تفشي وباء كورونا للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

واستمع الوزير، لشروح وافية حول سير العمل بالمنفذ والجهود التي تبذل من قبل أعضاء الشرطة والتعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى العاملة بالمنفذ والحلول المقترحة لحلحلة بعض المشاكل بما يساهم في إنجاح العمل والمهام داخل المنفذ.