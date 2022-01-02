تصاعد حدة التوتر بين المرتزقة السوريين في ليبيا وقادتهم جراء تأخر المرتبات

تحصل مرتزقة سوريون على جزء من رواتبهم الشهرية بعد أن توقفت لمدة 7 أشهر، فيما لم يتم تحديد موعد استئناف الإجازات لهم، وبلغت المستحقات المالية التي استلمها المرتزقة في ريف حلب 10,500 ليرة تركية و 600 دولار تم تسليمها في ليبيا.

ولفت المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن أنقرة لا تزال تراوغ في مسألة انسحاب مرتزقة فصائل الجيش الوطني السوري الموالي لها، رغم الدعوات الدولية المتكررة لسحبهم من هناك.

وبحسب ما أورده المرصد، فإن المعلومات الآتية من ليبيا تفيد بتصاعد حدة التوتر بين المرتزقة وقياداتهم، بسبب صعوبة الأوضاع المعيشية التي يعانون منها، خاصة في ظل منعهم من التجول خارج المعسكرات التي تؤويهم في العاصمة طرابلس

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