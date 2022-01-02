خاص| إعلان عن الدمج بين وزارة الشباب ولجنة المصالحة الوطنية وتحديد موعد انعقاد الملتقى الجامع

طرابلس 02 يناير 2022 (وال)- أعلن في العاصمة طرابلس اليوم الأحد، عن الدمج بين وزارة الشباب واللجنة التأسيسية للمصالحة الوطنية، وموعد انعقاد الملتقى الجامع بمدينة سرت.

إعلان الإشهار جاء خلال – بيان – أصدرته اللجنة المصالحة الوطنية لشباب مساء اليوم الأحد، أكد فيه على التعاون بين مؤسسات الدولة لأجل الصالح العام، بما يكفل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في البلاد، وأهمية دعم الشباب كونهم ركيزة في رقي المجتمعات والازدهار بالأمة، على اعتبارهم قوة تغيير مجتمعية، ولهم دور مشارك في كافة المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ومن هذا المنطلق ينتج التعاون على رسم أسس وقواعد سليمة لمشروع المصالحة الوطنية الذي سينطلق من مدينة سرت من أجل جميع أطياف الشعب الليبي.

وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية قال منسق الشباب في اللجنة التأسيسية للمصالحة الوطنية محمد العبيدي:”اليوم نُشهر الدمج بين ووزارة الشباب واللجنة التأسيسية للمصالحة الوطنية، ونُعلن عن انعقاد الملتقى الجامع في شهر فبراير القادم بمدينة سرت، والذي سيضم أطياف الشباب من مختلف المدن الليبية، تحت شعار (ليبي ليبي)”.

وتابع العبيدي: “استغرق العمل للوصول إلى بيان اليوم ستة أشهر متواصلة، بسلسلة من الاجتماعات في الشرق والغرب والجنوب، تضمنت اجتماعات للمرأة في بنغازي وهون وأجدابيا والقبة وطبرق، وكان لهن دور فعّال لتحديد الهدف القادم وملتقى فبراير”.

وتابع العبيدي:”الشعب الليبي هو الداعم لنا؛ وندعو الجميع لإنجاح المصالحة ونبذ الخلافات والنزاعات، من أجل إرساء دعائم ليبيا الجديدة، وتنفيذ الاستحقاق الانتخابي وفقًا لمعايير الوطنية لضمان استقرار البلاد”. (وال) هـ ش/ ر ت

تقرير| هدى الشيخي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال