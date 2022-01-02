الداخلية تنسق مع حماية الطاقة الكهربائية لوقف الاعتداءات على الشبكة الكهربائية

بحث وزير الداخلية خالد مازن مع مدير “حماية الطاقة الكهربائية”، عميد “السنوسي صالح”، جملة من القضايا الأمنية المتعلقة بالاعتداء على مصادر الطاقة الكهربائية ومحطات توليد الكهرباء والسرقات التي تتعرض لها الشبكة العامة للكهرباء من بعض المخالفين والخارجين عن القانون.

كما تطرق الاجتماع الى مناقشة التعاون بين الجهات الأمنية الأخرى من أجل منع التعديات والتخريب على مصادر الطاقة الكهربائية من قبل بعض الخارجين عن القانون والحفاظ على هذه المصادر بما يعود بالنفع على المواطنين والرفع من معاناتهم-وفقاً لما أورته المنصة الاعلامية للوزارة.

وتجدر الاشارة الى أن الاعتداءات على مرافق الشركة العامة للكهرباء وخطوط الطاقة والمحطات مستمر بلا توقف على مدار العقد الأخير.

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