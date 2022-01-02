نوح: هدفنا استكمال المسار الدستوري بالتواصل مع كافة الأطراف

أكد عضو لجنة التواصل المُنبثقة عن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور امراجع نوح، أنهم اتفقوا مع مجلس الدولة على عقد اجتماع الأربعاء المقبل، لبحث مستجدات العملية الدستورية.

وأضاف نوح في تصريحات صحفية، أن “اللجنة تواصلت مع البعثة الأممية واللجنة البرلمانية المعنية بخارطة الطريق لتنسيق لقاءات معهما، مشيراً إلى أنهم يتنظرون ردودهم، لتحديد مكان وزمان الاجتماع”.

ولفت عضو لجنة التواصل بهيئة الدستور، إلى “إنهم سيتواصلون مع كافة الأطراف الفاعلة، بُغية الوصول لصيغة توافقية تضمن استكمال المسار الدستوري”، وفق قوله.