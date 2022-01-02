4155 مولودا جديدا في سرت خلال 2021

قال مدير مكتب تسجيل المواليد والوفيات بمستشفى بن سينا التعليمي سرت، محمد أبوحجر، إن عدد المواليد الجدد بلغ 4155 مولودًا جديدًا خلال العام 2021.

وأضاف أبوحجر أن عدد الوفيات العام الماضي بلغ 612 شخصًا، في زيادة ملحوظة، حيث لم يتجاوز عدد الوفيات في السنوات السابقة 350 شخضًا في العام.

– تسجيل 1964 مولود بمستشفى ابن سينا التعليمى في سرت خلال 8 أشهر

– افتتاح مكتب سجل مدني بمستشفى ابن سينا بسرت

وفي نوفمبر 2018، اُفتتح مكتب السجل المدني بمستشفى ابن سينا التعليمي بسرت، حيث باشر عمليات تسجيل حالات الولادة والوفيات بالمستشفى، وإعطاء الشهادات من خلال منظومة مركزية تابعة للسجل المدني.

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