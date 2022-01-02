سفير النرويج: ليبيا على طاولة مجلس الأمن بعد تسلم بلادنا رئاسة الدورة المقبلة

قال سفير مملكة النرويج لدى ليبيا، توماس ريم بيردال، في تصريحات صحفية، إن ليبيا ستكون على رأس جدول أعمال مجلس الأمن في يناير المقبل، وذلك بعد تسلّم النرويج الرئاسة الدورية للمجلس.

ومن المتوقع أن يتم نقاش مصير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي سبق وأن تم تمديد مهمتها في سبتمبر الفائت حتى نهاية يناير 2022.

وانضمت النرويج إلى عضوية مجلس الأمن غير الدائمة برفقة كل من ألبانيا والبرازيل والغابون وغانا والإمارات العربية المتحدة والهند وأيرلندا وكينيا والمكسيك.