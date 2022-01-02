دغيم: إقالة السايح واجب وطني

قال عضو مجلس النواب زياد دغيم:” لقد وصلتنا تسجيلات للقاء عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، مع مرشحين لانتخابات البرلمان الجديد بطرابلس.

وأكد السايح، في تصريحات صحفية، أن السايح دعا المترشحين للتظاهر ضد البرلمان، واصفا البرلمان بالمعرقل وقوانينه معيبة ووضعت لكي ترفض ولا تطبق”.

وتساءل دغيم:” لماذا قبل السايح بها كل المدة الماضية وخدعت الشعب، وهل تلبية لرؤوسائك السفراء أم لصرف الميزانيات الضخمة المخصصة لك أولا؟.

ولفت إلى أن إقالة السايح غدا واجب وطني لحفظ الاستقرار والمؤسسات، وما تبقي من سيادة ليبيا أمام استعمار السفراء عبر مسؤولين من أمثاله.