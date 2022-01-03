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ليبيا على طاولة مجلس الأمن.. ومصير البعثة بين الملفات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال توماس ريم بيردال، ممثل مملكة النرويج لدى ليبيا، أن ليبيا ستكون على رأس جدول أعمال مجلس الأمن في يناير، وذلك بعد تسلّم النرويج الرئاسة الدورية للمجلس.

ومن المتوقع أن يتم نقاش مصير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي سبق وأن تم تمديد مهمتها في سبتمبر الفائت حتى نهاية يناير 2022.

وانضمت النرويج إلى عضوية مجلس الأمن غير الدائمة برفقة كل من ألبانيا والبرازيل والغابون وغانا والإمارات العربية المتحدة والهند وأيرلندا وكينيا والمكسيك.

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قناة 218 الليبية

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