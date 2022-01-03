السايح في ضيافة البرلمان.. والقوة القاهرة أبرز الملفات

جلسة مرتقبة لمجلس النواب يوم غد، يناقش خلالها البرلمان مع مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات أسباب تأجيل الانتخابات بعد دعوة رئيس المفوضية، عماد السايح، لتوضيح بعض الأمور العالقة وسبب التأخر في إعلان القوائم النهائية للمترشحين.

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