افحيمة: ليس أمام السايح إلا الكشف عن القوة القاهرة وإلا إعلان القائمة النهائية للمترشحين

أكد عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، أنه ليس أمام رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح إلا الكشف عن القوة القاهرة التي ذكرها في بيانه، وإلا تحمل المسؤولية وإعلان القائمة النهائية للمترشحين.

وأوضح افحيمة، في مقابلة مرئية، أن عماد السايح سيكون غدًا أمام مجلس النواب لمناقشة تقارير المفوضية بشأن العملية الانتخابية.

ولفت إلى أن مجلس النواب يريد أن يستفهم عما ورد في تقرير اللجنة المشكلة لمتابعة العملية الانتخابية مع المفوضية، قائلاً: “مجلس النواب سيناقش التناقض بين بيان المفوضية وتقرير اللجنة المشكلة”.

وأشار إلى أن بيان المفوضية يقول إن هناك قصور تشريعي ومشاكل في قانون الانتخابات، متابعًا: “التقرير يحتوي أيضًا على لوم السلطات القضائية ولجان الطعون المشكلة”.

ولفت إلى أن مجلس النواب يريد أن يعرف من المفوضية ما هي القوة القاهرة التي ذكرتها في بيانها وهل ستزول قبل الموعد المقترح في 24 يناير المقبل، قائلاً: “لا يمكن الحديث عن القوة القاهرة إلا بعد توضيح المفوضية وهل هي ضغوطات دولية أو محلية”.

وتابع: “تصريح أحد النواب بأن أمريكا هي القوة القاهرة كلام لا يمكن التأكد منه إلا بعد الاستماع للسايح”.