الشريف الوافي: نخطط لتشكيل حراك لمطالبة «النواب» بتحديد موعد للانتخابات 

أكد المترشح الرئاسي الشريف الوافي، أنه التقى عددًا من المترشحين لانتخابات مجلس النواب، لمناقشة توقف العملية الانتخابية وتداعياتها.

وقال «الوافي» في بيان، عبر حسابه على فيسبوك، أنه تم خلال اللقاء؛ “الاتفاق على تشكيل حراك لمطالبة مجلس النواب بتحديد موعد للانتخابات المرتقبة، كما تم الاتفاق على تنظيم وقفات احتجاجية للتأكيد على هذا الاستحقاق”.

وختم موضحًا أنه شارك في اللقاء الصحفي محمد بعيو، الذي “تحدث عن أمور جوهرية”، بحسب وصف البيان.

وكان «الوافي» قد استنكر، في تصريحات صحفية، ما سماها “الانتقائية التي قامت بها ستيفاني ويليامز وبعض السفراء في اللقاء بالمترشحين”، وقال إن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة التقت مرتين أو ثلاثة خلال شهر واحد بعدد معين من المترشحين من نفس المدينة، و نستهجن تركيز ستيفاني على أشخاص معينة دون غيرهم في ظل وجود 90 مترشحًا آخرين.

أضاف أن “السبب في عدم دعوتي للقاءات موقفي في الاتفاق السياسي وبعض الاجتماعات الأخرى التي تمت دعوتي إليها، وكنت أطمح إلى أن يتم الاتفاق السياسي، وأدعو إليه، وقد كنت السبب في بداية الحوار ما بين مصراتة وتاورغاء، و أريد تحقيق الاتفاق السياسي، ولكن على أسس وقواعد سليمة وصحيحة”.

وتابع قائلًا: “اختلفت مع أحد الأشخاص في تونس؛ كنا نريد رئيس ونائبين ورئيس حكومة واعترضوا في 2017 وطبقوه في 2021، وهم لا يريدون الاستماع لنا، ويريدون الاستماع فقط للطرف المتوافق مع رؤيتهم”.