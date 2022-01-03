«بن شرادة»: رئيسا مجلسي النواب والدولة اجتمعا بالفعل اليوم في المغرب

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة، إن “رئيسا مجلسي النواب والدولة اجتمعا بالفعل اليوم في المغرب”.

وقال «بن شرادة»، إن “هذا اللقاء مؤشر إيجابي يسهم في حلّ الأزمة السياسية، ولا نعرف تفاصيله وما دار فيه”، مردفًا “التقينا لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب في طرابلس اليوم بحضور رؤساء لجان مجلس الدولة، للتوافق بين المجلسين”.

وأضاف؛ “استمعنا لطرح أعضاء لجنة خارطة الطريق التي تهدف إلى الاجتماع مع كل الأطراف السياسية والقوى الفاعلة على الأرض لوضع خارطة طريق”.

وأردف أن “لجنة خارطة الطريق تركيزهم الأهم على المسار الدستوري للوصول إلى انتخابات نزيهة وشفافة على أسس صحيحة”، معقبًا أن “التركيز على المسار الدستوري إيجابي، ونحن نُوليه اهتمامًا لأنه المسار الذي لم يُطبق بالشكل المطلوب”.

وتابع؛ “كان هناك توافق في الرؤى على ما طُرح في الاجتماع”، مستطردًا أنه “لابد أن يتفق المجلسان لحل الإنسداد السياسي الحالي، وهذا ما نطمح إليه بدلا من اللجوء إلى خيارات أخرى”.

وأشار إلى أن “مجلس الدولة سيُشكل لجنة للمسار الدستوري تدرس إمكانية وضع أسس دستورية مع مجلس النواب وهيئة الدستور”، لافتًا إلى أنه “ربما يستغرق ذلك وقتًا طويلاً لأنه يحتاج إلى نقاشات وحلول وتفاهمات بين المجتمعين”.

وأوضح أنه “لم نتطرق لتغيير السلطة التنفيذية الحالية، فهي جاءت باتفاق ملتقى الحوار السياسي، ومدتها 18 شهرا لم تنتهِ بعدُ”.

تجدر الإشارة إلى أن المتحدث باسم مجلس الدولة محمد عبد الناصر، نفى توجه رئيس المجلس خالد المشري إلى المغرب للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وقال “عبدالناصر” في تغريدة عبر “تويتر”، رصدتها “الساعة 24”: “ننفي نفياً قاطعاً الأنباء التي تتحدث عن مغادرة رئيس المجلس العاصمة طرابلس رفقة عدد من القادة الميدانيين صباح اليوم للتوجه إلى المغرب ويستغرب المكتب الإعلامي مصادر هذه الأخبار والغرض من نشرها”.

وتزامن ذلك مع نفى المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي شائعات لقاء المترشح الرئاسي عقيلة صالح، والمشري، في وقت لاحق اليوم الأحد بالمغرب.

وقال المريمي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن عقيلة صالح متواجد في ليبيا، ولا زال مرشحا للانتخابات الرئاسية.

وأكد المريمي أن عقيلة صالح لم يستعد صفة رئيس مجلس النواب ليعقد اجتماعا مع أي جهة رسمية.

وكان ‏المشري قال خلال لقاء مع قناة «الجزيرة» القطرية: “أرسلت مبعوثا شخصيا للمستشار عقيلة صالح منذ يومين واستقبله استقبالا جيدا، وهناك اتصالات بشكل دائم بيننا، وسألتقي به الأسبوع القادم”.