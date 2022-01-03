هل يفتح لقاء المشري وعقيلة بالمغرب “ثقباً في الحائط”؟

وسط تكتم كبير على تفاصيل وحيثيات اللقاء الذي جمع بين رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري والمستشار عقيلة صالح (المرشح الرئاسي) في ضواحي الرباط بالمغرب بدعوة من المملكة المغربية، يعتبر مصدر دبلوماسي مغربي أنه من الصعب الجزم بتحقيق نتائج سريعة، خاصة أن هناك أطرافاً ليبية ودولية لا بد من استطلاع آرائها ومواقفها، معتبرا أن المغرب حقق نجاحا كبيرا بالجمع بين الرجلين، بعد محاولات عدة باءت بالفشل، وهي خطوة نحو فتح “ثقب في حائط” الخلافات البينية بين الأطراف المتصارعة.

وأشار نفس المصدر، إلى أن الاجتماع إذا ما تم التوافق فيه بين الطرفين، سيكون بداية لاجتماعات أخرى هدفها الأول والأخير الإعداد للانتخابات، لوجود قناعة بين كافة الأطراف الدولية، بأن الانتخابات المتوافق حولها هي الحل الممكن لأزمة ليبيا والتي طالت لسنوات.

وبخصوص النتائج المتوقعة، أشار المصدر، إلى أنه إذا ما التوصل بين الطرفين لتفاهمات واضحة، سيتم إصدار بيان من طرف وزارة الخارجية المغربية “ربما”، لكن اللقاء يبقى رغم ذلك استطلاعي وتمهيدي.