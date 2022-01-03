صالح افحيمة: مجلس النواب سيناقش التناقض بين بيان المفوضية وتقرير اللجنة المشكلة

أكد عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، أنه “ليس أمام السايح إلا الكشف عن القوة القاهرة وإلا تحمل المسؤولية وإعلان القائمة النهائية للمترشحين”.

وقال «افحيمة»، في تصريح صحفي، إن “عماد السايح سيكون غدًا أمام مجلس النواب لمناقشة تقارير المفوضية بشأن العملية الانتخابية”، مردفًا أن “مجلس النواب يريد أن يستفهم عما ورد في تقرير اللجنة المشكلة لمتابعة العملية الانتخابية مع المفوضية”.

وتابع؛ أن “مجلس النواب سيناقش التناقض بين بيان المفوضية وتقرير اللجنة المشكلة”، مردفًا أن “بيان المفوضية يقول إن هناك قصور تشريعي ومشاكل في قانون الانتخابات”.

وأردف أن “التقرير يحتوي أيضًا على لوم السلطات القضائية ولجان الطعون المشكلة”، معقبًا أن “مجلس النواب يريد أن يعرف من المفوضية ما هي القوة القاهرة التي ذكرتها في بيانها وهل ستزول قبل الموعد المقترح في 24 يناير المقبل”.

وأوضح أنه “لا يمكن الحديث عن القوة القاهرة إلا بعد توضيح المفوضية وهل هي ضغوطات دولية أو محلية”، لافتًا إلى أن “تصريح أحد النواب بأن أمريكا هي القوة القاهرة كلام لا يمكن التأكد منه إلا بعد الاستماع للسايح”.