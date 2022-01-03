يورشيا رفيو: تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا يعني خلق المزيد من الفوضى

ليبيا – أكد تقرير تحليلي نشرته صحيفة “يورشيا رفيو” الأميركية إن تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا يعني خلق المزيد من الفوضى في البلاد.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أوضح أن تأجيل مجلس النواب التصويت على كيفية التعامل مع تداعيات هذا التأجيل يعكس الأزمة السياسية المفتعلة المؤثرة بشكل واضح على على مصير عملية السلام والمسببة في استمرار حالة عدم الاستقرار.

وتابع التقرير إن الشعب الليبي يريد تنصيب رئيس للبلاد ومجلس نواب يتمتعان بشرعية وطنية في وقت لم يتم فيه معالجة عدة مسائل منها الموعد القادم لإجراء هذه الانتخابات وهل سيكون في الـ24 من يناير الحالي وما إذا ستستمر حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبد الحميد الدبيبة في السلطة.

وأضاف التقرير أنه ومن دون معالجة هذه المسائل لا يمكن بأي حال من الأحوال إجراء الانتخابات في هذا الموعد مبينا إن هذا هو ما يريده أصحاب المصلحة ومنهم الدبيبة الراغب في استغلال الوقت والسلطات التي بين يديه لمعالجة أزمات مفتعلة مثل نقص الطاقة والمرتبات وضعف البنية التحتية.

وبين التقرير إن من غير العادل أن يشارك الدبيبة في الانتخابات الرئاسية وهو لا زال رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية في وقت يجب فيه أن يتم التركيز بشكل أساسي على الانتخابات والتحول الديمقراطي لإعادة البلاد لسابق عهدها وليس على مصير هذه الحكومة.

واستدرك التقرير بالإشارة إلى وجوب وجود حالة من تكافؤ الفرص إذ لا ينبغي أن يتمتع أي مرشح بميزة غير عادلة ومنها وجود برنامج انتخابي أثناء أداء دور رسمي متوقعا استمرار حالة اللا استقرار السياسي في ليبيا بسبب تناقض إجراءات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والمجتمع الدولي.

ترجمة المرصد – خاص

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