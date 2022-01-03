ضبط 3 أشخاص خطفوا مواطنا في بنغازي

ضبط أفراد مركز شرطة العروبة ثلاثة أشخاص خطفوا مواطنا أمام سوق المصرية في مدينة بنغازي.

وسرق المتهمون مبلغا ماليا من المجني عليه، إضافة إلى بضاعة داخل سيارته، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وفور تلقي المركز بلاغ الواقعة، كلف أفراد البحث والتحري بضبط التشكيل العصابي، ولدى تمشيط مكان الواقعة، جرى التعرف على الجناة وهم يبيعون البضاعة المسروقة في أحد صيدليات المدينة.

وشوهد أحد المطلوبين وهو يخرج من الصيدلية، حيث أعد كمين محكم له، وضبط وبحوزته جزء من البضاعة.

ونقل المتهم إل المركز، حيث استدل منه على رفيقيه الآخرين، واعترفوا جميعا بما نسب إليهم من اتهامات، ثم أحيلوا إلى النيابة العامة.

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