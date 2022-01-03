تقرير أميركي: الغرب دمر ليبيا عبر سعيه لفرض الديموقراطية عليها

ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشره موقع “إنترناشيونال بوليسي دايجست” الإخباري الأميركي الضوء على إخفاق الغرب في مساعيه لفرض الديموقراطية على ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن ضمان مستقبل الديموقراطية واستمرار توسعها يتطلب العمل مع هياكل الحكم المحلية القائمة بالفعل لضمان استمرار هيمنتها بدلا من محاولة فرض نماذج ديمقراطية غربية للحكم في الأماكن التي ليس لها سابقة وهو ما حصل في ليبيا.

وأضاف التقرير إن الديمقراطية عملية بطيئة وشاقة وعرضة لانتكاسات عرضية ومدفوعة إلى حد كبير من قبل الفاعلين المحليين ويجب أن تكون نخب السياسة الخارجية وفقا لذلك واقعية في توقعاتها وأساليبها لأن من الصعب إقناع المصالح الراسخة بالتخلي عن سلطتها.

وأوضح التقرير إن الدمار الذي حصل في ليبيا بعد الإطاحة بنظام العقيد الراحل القذافي في العام 2011 كان بسبب هذا النهج الغربي الخاطئ لفرض الديموقراطية على الدول إذ لم تحقق المؤتمرات الدولية العديدة في برلين وباريس وغيرها سوى القليل من النتائج الملموسة لمعالجة الأوضاع في البلاد.

وشدد التقرير على وجوب إعادة الغرب لصياغة أهدافه وأساليبه ومعرفة حدودها والعمل مع جهات فاعلة محلية فالنظرة الغربية شبه النرجسية لا يمكن أن تستمر مع وجوب تجنب الكمال غير الواقعي لأن مثل هذا السعي يؤدي إلى تدخلات غير مدروسة لتثبيت أنظمة ديموقراطية غير قابلة للاستمرار.

ترجمة المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية