لجنة {خريطة الطريق} تباشر عملها من طرابلس

نفى مجلسا النواب والدولة في ليبيا، أي ترتيبات لعقد اجتماع لرئيسيهما خارج البلاد، بينما بدأت لجنة من مجلس النواب، مكلفة بوضع خريطة طريق جديدة للبلاد، عملها انطلاقا من العاصمة طرابلس.

وأكدت اللجنة التي عقدت اجتماعها الثاني بطرابلس لوضع برنامج عملها والجهات التي سيتم التواصل معها، أنها ستباشر لقاءاتها مع كافة الأطراف الليبية السياسية والعسكرية والأمنية وغيرها من الجهات المعنية بالعملية السياسية من أجل توسيع قاعدة المشاركة والاستماع لكل الآراء والمقترحات.

وأوضحت أنها ستجتمع في المرحلة الأولى مع المجلس الأعلى للدولة والهيئة الوطنية لصياغة الدستور بالإضافة إلى المجلس الرئاسي والأحزاب السياسية وفقاً للترتيبات المطلوبة وبالتنسيق مع هذه الجهات.

ونفى المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب ما أشيع عن اجتماع كان مقررا أمس في المغرب لرئيس المجلس عقيلة صالح مع خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة.

وأكد أن صالح لم يستعد بعد منصبه كرئيس لمجلس النواب ليعقد اجتماعا مع أي جهة رسمية، لافتا إلى أن صالح كان متواجدا بمقر إقامته في القبة ولم يغادر البلاد حتى مساء أول من أمس.

وبينما ادعت تقارير وصول المشري على رأس وفد من مجلس الدولة إلى المغرب، نفى الناطق الرسمي باسم المجلس نفياً قاطعاً الأنباء التي تتحدث عن مغادرة رئيسه طرابلس رفقة عدد من القادة الميدانيين، معربا عن استغرابه من مصادر هذه الأخبار والغرض من نشرها.

ومع ذلك، أكد أعضاء في مجلسي النواب والدولة عقد اجتماع بين وفد يمثل الطرفين في طرابلس لمناقشة مقترحات مجلس النواب لحل الأزمة المتعلقة بالعملية الانتخابية، حيث التقت لجنة خريطة الطريق التابعة لمجلس النواب مع وفد مجلس الدولة لبحث المسار الدستوري للانتخابات المقبلة.

بدوره، أكد عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات تلقيه دعوة لتقديم إحاطة اليوم أمام مجلس النواب في طبرق، لشرح أسباب تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كانت مقررة الشهر الماضي.

واستبق السايح الجلسة، بإعلان اتفاقه مع مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف لدى اجتماعهما أمس، على أن التحديات القانونية والموضوعية هي التي حالت دون إنجاز الاستحقاق الانتخابي في حينه، كما طالبا الجميع بالتحلي بالمسؤولية للانتقال بليبيا إلى مرحلة الاستقرار.

وأوضح أن اللقاء تناول الصعوبات التي تواجه العملية الانتخابية، إضافة إلى ضمان قبول نتائجها من كافة الأطراف أيا كان الفائز بها، في حال تم إجراؤها في المدة القريبة القادمة.

إلى ذلك، قال عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة أنه التقى أمس في طرابلس مع السفير القطري لدى ليبيا خالد الدوسري، الذي أكد رغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائية والعمل على تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

من جانبه، قال حسين القطراني نائب الدبيبة بأنه سيعود الأسبوع المقبل لممارسة عمله من طرابلس، بعد تدخل البعثة الأممية وبعض النواب وحل عدد من المشاكل فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع في المنطقة الشرقية.

وأوضح القطراني أن الدبيبة عاد لترؤس الحكومة بعد أن تأكد من تأجيل الانتخابات وعدم تحديد موعد إجرائها.

من جهة أخرى، أطلقت النيابة العامة في طرابلس سراح وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة عثمان، بعد أيام من توقيفها على خلفية اتهامها بالتورط في قضايا فساد مالي وإداري.

وفي إطار ملاحقته لقضايا الفساد داخل حكومة الوحدة، طالب أمس النائب العام، وزارتها للمالية في رسالة رسمية، بكشف ملابسات تجاوزات ومخالفات وتحويل أموال خارج بنود الميزانية.

وكانت وزارة الثقافة طالبت أول من أمس بإطلاق سراح وزيرتها مبروكة وإنهاء حبسها الاحتياطي، واعتبر بيان للوزارة، أن الوزيرة وبقدر مسؤوليتها في تسيير أعمال الوزارة ليست الإطار الإداري والمالي الوحيد والمباشر لكي يتم الزج بها في التوقيف الاحتياطي بدون تحقيقات أو إثباتات شاملة ووافية، مشيرا إلى أنها أوقفت كل الأسماء الواردة في مذكرة للرقابة الإدارية بشأن تورط مسؤولين في هيئة الثقافة في قضايا فساد. وأوضح أن الوزيرة توجهت إلى مكتب النائب العام لتقديم الإفادات اللازمة بالتهم الموجهة إليها، لكن الجميع فوجئ بتوقيفها وإحالتها إلى السجن بدون اعتبار للتوضيحات التي جاءت بشأنها.