امطير: لم أجد مثالاً لفعل الخير والعطاء مثل القطريين

زعمت آمنة امطير، عضو مجلس الدولة الاستشاري، أنها لم تجد مثالاً لفعل الخير والعطاء مثل القطريين، على حد قولها.

وقالت امطير في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “لم أجد مثالا لفعل الخير والعطاء مثل الشعب القطري رجالا ونساء”، وفقا لتعبيرها.

وأعادت مشاركة منشورا لعلي صيام، يقول خلاله: “من الأخبار المبهجة هذا اليوم. فاعل خير قطري يتكفل بالطفلة السورية شهد بعد ظهورها على الجزيرة وقالت «إن حلمها لعام 2022 هو خيمة»، فقام بشراء أرض لها ومنزل مكون من غرفتين مع منافع وقاموا بشراء ملابس جديدة لها ولعائلتها كي تقي من برد الشتاء. كل التقدير لكل شخص في قلبه إنسانية”.