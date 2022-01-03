وزير الإسكان يبحث توحيد قيمة تعويضات الأراضي المخصصة للمنفعة العامة

بحث وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغازي مشروع قرار توحيد قيمة تعويضات الأراضي والمباني التي تقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة.

جاء ذلك خلال رئاسته الاجتماع الثالث للجنة المعنية بدراسة تعديل أسعار تلك التعويضات، أمس الأحد، حيث تناول المشروع أيضا أسس وضوابط نزع الملكية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقدم الغازي تقريره النهائي لأعمال اللجنة المكلفة بالدراسة الفنية والمالية والتنظيمية بشأن تعديل أسعار التعويضات، كما حدد الأربعاء المقبل لعقد اجتماع آخر للجنة.

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