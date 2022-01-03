جيمس جيفري يعترف: الولايات المتحدة فشلت في ليبيا وسوريا

اعترف المبعوث الأميركي الخاص السابق لسوريا، جيمس جيفري، أن الولايات المتحدة عانت من الهزائم، الواحدة تلو الأخرى، ومُنيت بالفشل في كلٍّ من ليبيا وسوريا.

وفي حديثه إلى قناة Rudaw TV، قال “جيفري” إن فشل واشنطن في ليبيا تجلى بالتزامن مع التدخل الأول لإدارة باراك أوباما في سوريا عام 2011 لدعم قوى المعارضة للإطاحة بـ”الأسد”، وهي المحاولة التي باءت بالفشل.

وحوب تعامل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مع الملف الليبي وتطوراته، قال “جيفري” إنه لا يزال من غير الواضح كيف تنظر إدارة واشنطن الحالية إلى المستقبل.

وصرح الدبلوماسي الأميركي السابق أن حالة عدم اليقين هذه خطيرة للغاية، مشيرًا إلى أن هذا القلق لا ينتابه وحده، وإنما ينتاب كذلك رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي السناتور بوب مينينديز ، والسيناتور الديمقراطي جيمس راش.

وأشار “جيفري” إلى أن الولايات المتحدة ستواصل دعم قوات سوريا الديمقراطية، لتمديد نفوذ حزب العمال الكردستاني في سوريا، وإن إدارة “بايدن” لا يُعتقد أنها ستنسحب من شمال شرق سوريا.

وأردف: “لن نستطيع التعامل مع المخاطر الجيوسياسية الناتجة عن الحروب من دون التعامل مع الحاجات الإنسانية الملحة”.

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