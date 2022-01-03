الشريف: «الصديق الكبير» هو الوحيد الذي «حط خشم مجلس النواب» في الوحل

أعرب فيصل الشريف، الباحث ومحلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، عن إعجابه بشخصية الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي المُقال، وقال: «عادوا للبقاء أبدًا بعدما ضربوا الانتخابات في مقتل، المشكلة إن برلمان الفضائح يعلم يقينًا إنه لا يسيطر على أي جهة من كل هذه الجهات التي يقول إنها تتبعه».

أضاف على حسابه بفيسبوك: «سبق أن أصدر مجلس نواب عقيلة قرارًا بإقالة الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي الذي يقولون إنه يتبعهم، الكبير (صحه ليه) الوحيد الي قدهم وحط خشمهم في الوحل وما قامهمش من أرضهم، لا وقالك مشكل لجنة بعد سبعة أعوام لرصد أي مخالفات للقوانين في الجهات التابعة لهم».

واختتم فيصل الشريف: «ترا استدعوا الكبير زي السايح للاستجواب لو تقدروا يا رِمم، والله زمن العجايب الذي جعل من هذا الوطن مطية لهؤلاء الذين جلهم مجرد كائنات طفيلية تترمم على شعبٍ اعتاد الصمت والهوان» وفق قوله.