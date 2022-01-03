صنع الله: ندعم خطة شركة الواحة لإعادة الآبار المقفلة إلى الإنتاج

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أن المؤسسة تدعم خطة شركة الواحة للنفط لعام 2022 لإعادة الآبار المقفلة إلى الإنتاج، التي من المتوقع أن تحقق إنتاجًا إضافيًا يصل لأكثر من 18,900 برميل يوميًا.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لشركة الواحة للنفط، الذي عقد أمس الأحد، لاستعراض الخطة السنوية للشركة.

وأكد صنع الله خلال كلمته في مستهل الاجتماع، أن ” المؤسسة الوطنية للنفط مازالت تؤدي دورها بكل حيادية ومهنية وحرفية” على الرغم من الظروف العصيبة التي تمر بها، مضيفا أن الاهتمام بالبيئة والمحيط بكافة المواقع والحقول النفطية يقع على سلم أولويات المؤسسة.

كما شدد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للحَدِّ من انتشار فيروس كورونا وتوعية المستخدمين بالإجراءات الاحترازية المتعارف عليها عالمياً، وتحسين الخدمات المقدَّمة لهم في كل الجوانب وفي جميع الحقول وكافة المواقع، إضافة إلى الاهتمام بالكوادر الشبابية من حيث التدريب والتأهيل وإقحامها في جميع الأعمال والعمل على الاستفادة من خبرة الشريك الأجنبي في الصقل والتدريب ونقل المعرفة.