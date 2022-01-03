تراجع إنتاج ليبيا من النفط بنحو 500 ألف برميل

وصل إجمالي التراجع في إنتاج النفط الخام بليبيا إلى نحو 500 ألف برميل.

وجاء ذلك بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط، السبت، توقف ضخ 200 ألف برميل نفط يوميا عبر الخط الرئيسي الرابط بين حقول السماح – الظهرة، ومنها إلى ميناء السدرة.

وأرجعت المؤسسة الأمر إلى صيانة ستستمر أسبوعا، وحتى يوم 11 يناير الجاري، ما يمثل خسارة فرصة بيعية بقيمة تتجاوز 107 ملايين دولار.

وسبق أن فقد إنتاج ليبيا نحو 300 ألف برميل أخرى يوميا، منذ 20 ديسمبر الماضي، حين أعلنت «حالة القوة القاهرة» في حقول الشرارة والفيل والوفاء والحمادة جنوب غرب ليبيا من قبل «أفراد تابعين لحرس المنشآت النفطية»،

وحذرت مؤسسة النفط، في حينه، من «إهدار ثروات البلاد» نتيجة وقف الإنتاج في تلك الحقول، مشيرة إلى أنه «فصل جديد من مسلسل الإغلاقات كلما تتحسن أسعار النفط».

إيرادات النفط أكثر من 16 مليار دولار خلال 7 أشهر

وأظهرت آخر إحصائية صادرة عن المؤسسة، تسجيل إيرادات النفط 16 مليارا و883 مليون دولار خلال الفترة من مايو إلى نوفمبر العام 2021.

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وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله إن الحكومة لم تدفع رواتب الموظفين بقطاع النفط، لافتًا إلى أن العجز في رواتب القطاع بلغ 512 مليون دينار؛ بسبب عدم تسييل المرتبات بالكامل، ونوه بأن 9 آلاف عامل لم يتلقوا رواتبهم بسبب أخطاء شكلية في أسمائهم.

وتابع: «لم تنفق الحكومة أي موازنة للمؤسسة باستثناء 1.6 مليار دينار، رغم أنها طلبت 5.9 مليار»، في إشارة إلى تراكم الديون على الشركات المحلية لعدم صرف التمويل.

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