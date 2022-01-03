مجلس النواب يستمع اليوم لإحاطة مفوضية الانتخابات

العنوان-طبرق

يعقد، مجلس النواب، اليوم الإثنين، جلسة للاستماع لإحاطة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية العليات للانتخابات حول سير العملية الانتخابية.

وأكد، الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، السبت. أن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، سيحضر الجلسة المقررة اليوم في طبرق.

وكان رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، قعد دعا أعضاء المجلس لعقد الجلسة اليوم الإثنين.

ومن المتوقع أن بقدم رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، خلال الجلسة، إحاطة شاملة حول العراقيل التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر الماضي.