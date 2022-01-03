شحات تحتضن مؤتمرًا للمصالحة الوطنية لبلديات الجبل الأخضر

احتضنت مدينة شحات، السبت، مؤتمرًا للمصالحة الوطنية، عُقد تحت شعار “إصلاح ذات البين”.

عُقد المؤتمر في قاعة المجلس البلدي شحات، برعاية وتنظيم شركة المستقبل، بحضور مجموعة من أعيان بلديات الجبل الأخضر، وأعضاء مجالس البلدية، ومؤسسات المجتمع المدني “الفاعلة”، ومدير قطاع الشؤون الاجتماعية ببلدية شحات.

وأفاد مدير صندوق الزكاة ببلدية شحات، سالم الحاسي، أحد المشاركين بالمؤتمر، أنه من المهم المشاركة وحضور مثل هذه الملتقيات والمؤتمرات، الداعية إلى لمّ الشمل وتوحيد الوطن على كلمة واحدة.

واختتم المؤتمر باتفاق الحضور على مجموعة من التوصيات الهادفة إلى “لمّ الشمل وتوحيد الصف”، بحسب بيان المؤتمر.

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