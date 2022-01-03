بوقعيقيص: فبراير بريئة «براءة الذئب من دم يوسف»

قالت آمال بوقعيقيص، عضو ملتقى الحوار السياسي، إن ثورة فبراير بريئة من كل هذا فلقد تقلدت السلطة عام 2011 فأصدرت قانون الأحزاب وأنشئت هيئة الستين للدستور وأجرت أنتخابات برلمانية نزيهة وغادرت في 2012 وفي سابقة لم تتكرر بعد ذلك أرست مبدأ التداول السلمي على السلطة وكانت وفية لأهدافها.

أضافت على فيسبوك: “وجاء الشعب بوعيه المحدود وتجربته السياسية الضئيلة وثقافة السلب والنهب التي تم حقنه بها طيلة أربعين عاماً من الحكم الشمولي للفرد وها نحن اليوم نعيش حقبة الشعب وليس فبراير فهي البريئة كبراءة الذئب من دم يوسف وهذا هو حصاد الشعب المحروم بعد أن خرج من القمقم” وفق تعبيرها.