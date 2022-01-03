مناشدة لإنقاذ حياة الخدج في مستشفى أوباري العام

أطلق مدير مستشفى أوباري العام ناجي حمزة نداء استغاثة لتشغيل قسم الحواضن وإنقاذ حياة الخدج، موجهًا رسالته لممثلي المنطقة في الأجسام التشريعية والتنفيذية، وأبرزهم موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي.

كما ناشد “ناجي”، عبر “218” الحكومة والمجلس الرئاسي بإيجاد حل لهذه المعضلة، مستغربًا دعم صندوق الزواج، فيما قسم الولادة وحواضن الخدج متوقف عن العمل بسبب افتقاره للأطباء، مبينًا أن المعدات والأجهزة الحديثة متوفرة في القسم ولكنه يفتقر للأطباء المتخصصين.

وأوضح، في هذا الشأن، أنه قبل شهر من تكليفه بمهام إدارة المستشفى، عمل القسم بطبيب زائر واستقبل 40 حالة قبل أن يغادر، مما جعل حالات الولادة ورعاية الخدج غير متوفرة وتعاني من قطع المسافات الطويلة للسفر إلى سبها أو المناطق المجاورة لتلقي الخدمات الطبية في حال وصلت في الوقت المناسب.

يُشار إلى أن إدارة المستشفى قد تواصلت مع وزير الصحة لتوفير الأطباء، ولكن حال دون ذلك عدم وجود التغطية المالية.

تجدر الإشارة إلى أنه في ظل هذا “الوضع الكارثي”، كما يصفه القائمون على المستشفى، والذي يعانيه المواطنون، من عدم توفر أطباء أطفال حديثي الولادة”؛ شهد المستشفى في الفترة الماضية وفاة عدد من الأطفال أثناء الولادة وخصوصًا حالة تم تحويلها من مدينة غات وتعرضها لظروف صحية حرجة جدًا، نظرًا لتهالك الطريق وبعد المسافة التي أدت إلى وفاة الجنين بعد تسلّم الحالة من قبل القابلات وإجراء ما يلزم.

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