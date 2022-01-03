طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 03 يناير 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 03 يناير 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة يبقى الطقس مغيم مع درجات حرارة منخفضة نسبياً على أغلب مناطق الشمال بينما تبقي الأجواء معتدلة علي مناطق الوسط والجنوب .

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة :-

حالة السماء: السماء مغطاة جزئيا إلي كليا بالسحب هذا اليوم على بعض المناطق الساحلية واحتمال تكون ضباب هذه الليلة وصباح يوم الغد خاصة علي الدواخل والمناطق الجبلية .

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (15-18) مْ ، وتسجل إرتفاع طفيف يوم الغد على أغلب المناطق .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا , واحتمال تكون ضباب هذه الليلة وصباح يوم الغد خاصة على الدواخل و الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (13-19) مْ .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب .

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلي معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16 – 20) مْ .

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18- 21) مْ ، وتسجل إرتفاع طفيف اليومين القادمين .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:12)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:10)