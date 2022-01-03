الارصاد: تقلبات جوية تؤثر طقس ليبيا مصحوب بامطار وانخفاض للحرارة يوم الخميس على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاثنين 03/ 01 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز يبقى الطقس مغيم مع انخفاض نسبي في درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال وإحتمال تكون ضباب هذه الليلة وصباح يوم الغد على بعض مناطق الدواخل والمناطق الجبلية .

وتتراوح درجات الحرارة القصوى على أغلب المناطق مابين ( 15 – 21 ) مْ ، ولاتتجاوز ( 13 ) مْ على المرتفعات الجبلية .

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تتأثر مناطق الشمال الغربي بدايةً من يوم الخميس بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة وإنخفاض في درجات الحرارة مع تكاثر السحب وفرصة سقوط أمطار متفرقة .

والله أعلم.