الدرقاش: لا يحق لمجلسي النواب والدولة إقالة حكومة الدبيبة

قال مروان الدرقاش، الناشط المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، إن «السلطة التنفيذية التي أنتجتها حوارات جنيف ليست سلطة تابعة لمجلس النواب ولا مجلس الدولة بل هي سلطة مستقلة مناظرة لهما، لذلك لا يمكن بأي حالٍ من الأحوال استبدالها من قبل النواب أو الدولة بل تبقي إلى نهاية مدتها التي نصت عليها خارطة الطريق» في إشارة إلى الحكومة والمجلس الرئاسي.

أضاف الدرقاش على حسابه بفيسبوك: «وحتى عند نهاية المدة لا يمكن القبول بإنهائها دون إنهاء مجلس النواب ومجلس الدولة، لذلك ينبغي الاتفاق على آلية لإنهاء الأجسام الثلاثة (النواب والدولة والحكومة) في نفس التوقيت ودون منح أحدها ميزة أو تمديد عن البقية» على حد تعبيره.