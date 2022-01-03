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قبيل انعقاد جلسة الإحاطة للمفوضية.. محتجون أمام مقر مجلس النواب يطالبون بإجراء الانتخابات في هذا الشهر

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طبرق

أدى محتجون على تأجيل الانتخابات اليوم الإثنين وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس النواب الليبي في طبرق، قبيل انعقاد جلسة الاستماع لإحاطة المفوضية العليا للانتخابات حول سير العملية الانتخابية.

ورفع المحتجين لافتات يطالبون من خلالها بإجراء الانتخابات في الموعد الذي اقترحته مفوضية الانتخابات في 24 يناير الجاري.

ويعقد، مجلس النواب اليوم جلسة للاستماع لإحاطة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية العليات للانتخابات حول سير العملية الانتخابية.

وأكد، الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، السبت، أن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، سيحضر الجلسة المقررة اليوم في طبرق.

وكان رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، قعد دعا أعضاء المجلس لعقد الجلسة اليوم الإثنين.

ومن المتوقع أن بقدم رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، خلال الجلسة، إحاطة شاملة حول العراقيل التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر الماضي.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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