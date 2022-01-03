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ليبيا تسجل 634 إصابة جديدة و 5 وفيات بـ”كورونا”

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سجلت ليبيا 634 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 137 حالة حرجة، وفقًا للتحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي، ليوم الأحد، الصادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

ورصد المركز عدد الحالات التي تماثلت للشفاء، والتي بلغت 562حالة، فيما سجلت في عموم البلاد خمس وفيات لحالات تأثرت بإصابتها بالفيروس.

وتسلّم المركز 5,247 عينة موزعة على المختبرات الرئيسية والفرعية في مدن طرابلس وبنغازي وسبها وسرت وترهونة ومصراتة وزليتن والخمس ومسلاتة والزاوية وبني وليد وغريان ويفرن ونالوت ودرج وغدامس وبلدية الزاوية الغرب.

وجاءت 4,613 عينة سلبية و 634 عينة إيجابية، منها 315 سجلتها مدينة طرابلس.

 

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قناة 218 الليبية

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