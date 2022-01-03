السايح: أحد مرشحي الرئاسة «قدم تزكيات مزورة»

قال رئيس المفوضية الوطنية للعليا للانتخابات عماد السايح إن أحد مرشحي الرئاسة «قدم تزكيات مزورة، لدينا ما يدينه في ما يخص بتزوير مستنداته»، دون أن يسمي هذا المرشح.

وأضاف، خلال إحاطة أمام مجلس النواب «أحلنا هذه الملعون إلى النائب العام لنثبت لليبيين أن المفوضية متمسكة بمبدأ تقديم قائمة مرشحين لا تدور حولهم التهم وكل ما يمس نزاهة الانتخابات».

تصريحات السايح جاءت في معرض حديثه عن « اتهامات وصفت من البعض المفوضية لأنها مؤسسة فاشلة ولا تستطيع القيام بدورها، ورأيت مرشح رئاسي يتنقد المفوضية وفي قناة أجنبية».

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