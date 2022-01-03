البرلمان يستمع لإحاطة رئيس وأعضاء “مفوضية الانتخابات”

تنطلق في مدينة طبرق اليوم الاثنين أعمال جلسة مجلس النواب المخصصة للاستماع لإحاطة رئيس المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات وأعضائها –وفقاً لما أعلنه المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي.

وأضاف المتحدث “عبدالله بليحق” في تصريح له على حسابه في تويتر أن الجلسة منقولة على الهواء مباشرة عبر وسائل الإعلام.

وتجدر الإشارة إلى أن رئاسة مجلس النواب قد دعت في وقت سابق إلى انعقاد هذه الجلسة الرسمية حول سير العملية الانتخابية وما يستجد من أعمال.

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