الأمين: المشري وعقيلة يجيدان لعبة تحصين الكراسي بطاولات التقاسم

ليبيا – وصف القيادي في مدينة مصراتة الحبيب الأمين الموالي لتركيا رئيس مجلس الدولة خالد المشري وجماعته ورئيس البرلمان عقيلة صالح وكتلته بأنهما وجهان لمافيا قطاع السلطة الغنيمة وذراعان لعصابات الخريطة النفوذ.

الأمين قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “فلا علاقة لكليهما بالثورة والدولة ولا بالانتخابات والدستور”.

واعتبر أن كل ما في الأمر انهما يحتكران رخص الوكالة ويجيدان لعبة تحصين الكراسي بطاولات التقاسم عبر تفويت فرص الإطاحة.

كما تابع: “حين تتجرد المواقف من معالي الدولة وفخامة المجالس يتواطأ أدعياء الاعتلاء مع حضيض الانحطاط ويتنادى أكلة القصاع ورعاع وباعة الضياع وتنعقد للانهيار قمم عدم الاعتزاز، لتتبجح مافيا الانحدار بجاكوزي التمرغ بالوحل والتمسح بالتماسيح، هو الصفقة وهو الحل! سفر السقوط الإصحاح الخاضع”.

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