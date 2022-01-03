الحاجي: أنا من النخبة التي قادت معركة “كسر حاجز الخوف” ضد النظام السابق

زعم محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي جمال الحاجي، أنه ممن وصفهم بـ “النخبة” التي قادت معركة “كسر حاجز الخوف” ضد النظام السابق، مستشهدًا على كلامه بإدراج كتبه مطلع يناير 2011 دعَا فيه إلى ما أسماها المقاومة المدنية من أجل الحرية والعدالة والتغيير.

الحاجي وفي منشور له على فيسبوك: قال ” ننشر الحقيقة على استحياء لكيلا يزور التاريخ فقط، والله ونتردد ونشعر بأن في هذا استعراض ومزايدة على المواطن شريك الوطن، ونخشى من سوء الفهم”، بحسب تعبيره.

وأضاف “بينما من يطبلون ويزمرون إلى سيف القذافي وأبوه في نفس الوقت اليوم بكل جرأة يخرجون على الإعلام مدعيين أنهم قادوا الثورة، والعالم كله يعلم بأن الشعب الليبي من فجر هذه الثورة بدون قيادة بصدور عارية وأن هناك “نخبة” رغم أنف كل مريض، من قادة معركة “كسر حاجز الخوف”، في الزمن الذي يتمرغ في البعض عند سيف القذافي”، وفقا لوصفه.

وتابع “أشعر بالخجل وأنا أكتب هذا وما فعلت إلا لكيلا يزور التاريخ، لا تسمحوا أيها المؤرخون والإعلام والإعلاميون الشرفاء بتزوير التاريخ، نضطر إلى كلام أكبر من هذا إن تكرر الكذب وتضليل الشعب ومحاولة تزوير التاريخ”، على حد حديثه.