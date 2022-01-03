المريمي: إجراء الانتخابات مرهون بالتغلب على الصعوبات

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية |

03 January, 2022

أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي أن إجراء الانتخابات في ليبيا يتوقف على مدى التغلب على الصعوبات والعراقيل التي تعترض طريق المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وقال المريمي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن إجراء الانتخابات في ليبيا يعتمد على مدى إزالة العراقيل والصعوبات التي تعترض طريق المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التي حددت 24 يناير موعدا مقترحا لإجراء الانتخابات إذا تم التغلب على الصعوبات التي واجهت المفوضية وإن لم يتم إزالة الصعوبات ستتأجل الانتخابات إلى موعد آخر.