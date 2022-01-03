وزارة التربية والتعليم تنفي الإشاعات المتداولة حول تعليق الدراسة بسبب الوضع الوبائي

ليبيا – نفت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الإشاعات المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تعليق الدراسة لكل المدارس بسبب إرتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وزارة التربية والتعليم أكدت في بيان لها أن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، وأنه لم يُدلَ بأي تصريح من الوزارة التربية والتعليم.

وأهابت أولياء الأمور والطلبة بعدم متابعة تلك الإشاعات المغرضة التي تسعى لنشر الفوضى والبلبلة والتشويش.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم على أن الدراسة مُستمرة ثلاثة أيام في الأسبوع بالتقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

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