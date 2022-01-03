موقع مغربي: «المشري وعقيلة» في الرباط منذ السبت

نقل موقع 360 المغربي عن مصدر حكومي لم يسمه قوله إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري موجودان في المغرب ومن المنتظر أن يجريا سلسلة من المشاورات مع السلطات المغربية.

وقال الموقع إن صالح والمشري وصلا إلى الرباط يوم السبت 1 يناير بشكل منفصل قادمين من ليبيا، وأضاف أن زيارتهما تأتي وسط خلافات حول مختلف القضايا المتعلقة بالصراع الليبي، لا سيما الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تم تأجيلها مؤخرا.

ولفت موقع 360 إلى أنه ليس من المعروف إلى حد الآن ما إذا كان عقيلة صالح وخالد المشري سيلتقيان وجها لوجه في الرباط، مشيرا إلى أن المملكة المغربية تعلب دورًا أساسيًا في الحفاظ على السلام والأمن في ليبيا وتدعو إلى حل النزاع من خلال الحوار.